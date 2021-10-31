金山區公所點亮夜間投射燈為馬拉松拉開序幕。（金山區公所提供）

2021新北市萬金石馬拉松賽將於11月21日正式起跑，原在磺清大橋的「我金山我驕傲」夜間投射燈，已更改為「萬金石馬拉松」字樣，將於11月13日起連續8天在晚間投射，為這場國際賽事拉開序幕。

萬金石馬拉松賽道沿途會經過許多北海岸著名景點，包括有號稱會跳舞的波浪大道金山區磺清路，金山區公所也特別在磺清大橋裝設夜間投射燈，投射「我金山我驕傲」，是區民晚間運動拍照的景點。

金山區長廖武輝表示，投射燈平常本僅於周末假日夜晚整點啟動，為迎接萬金石馬拉松，金山區公所將於11月13日至20日晚間投射「萬金石馬拉松」，歡迎民眾及萬金石馬拉松選手可以提前至現場拍照留念，也可提前至金山區觀光帶動地方經濟。

廖武輝說，今年也特別在萬金石馬拉松前一天下午4時舉辦金山區第一屆「我金山我驕傲」3.8公里健走路跑，報名熱烈，當天也將配合活動提早啟動投射，讓大家運動健康又可欣賞，今年來不及報名參加的民眾仍有機會，11月將釋出放棄的名額再次開放報名，民眾可留意金山區公所臉書粉絲頁或line社群公所公布欄訊息，明年也預計在萬金石前一日舉辦第二屆健走路跑。