新竹地檢署重啟調查新竹古井男童案，竟意外查出有他人可能在同古井棄置自己的親生兒，因此當年發現的男童可能另有其人。（本報資料照片）

發生在1987年的新竹學童陸正綁票、撕票、棄屍案，雖在2年後在竹市1處古井發現1男童屍體，一度被指懷疑是陸正，但因當時葬至無名公墓，又再因搬遷早已無法再尋，現空有DNA技術卻無骨骸確認身分，近年檢方重啟調查，竟意外查出有他人可能在同古井棄置自己的親生兒，因此當年發現的男童可能另有其人。

據了解，當年年僅9歲的男童陸正，於1987年12月21日下午放學時，遭邱和順等人強押上車，邱等在車上即刺死陸正，但仍向家屬勒贖500萬元，事後邱要求同夥鄧運振、余志祥處理屍體，將其載至苗栗縣竹南鎮崎頂海邊丟入海中，案發後邱等人陸續落網，不過，陸正的屍體一直未被尋獲。

2年後，警方在新竹市埔頂路1處古井內發現1名年約10歲的男童屍體，死亡時間約1周，當時各界懷疑可能是陸正，但陸正的父母看過後認為其身形、樣貌，絕對不是陸正，而當時檢警苦無其他破案線索，古井男童案成為懸案，之後屍體也被葬至竹市第1公墓，而此公墓已再遷移，骨骸都以無名骨骸遷葬。

去年6月，監委發文要求法務部再調查，新竹地檢署接獲後再重啟調查，沒想到檢警意外發現11年前有1名男子曾向警方報案，指控其兄於1989年失手殺了自己時年14歲的兒子並棄屍於1處古井。

而其兄棄置兒子屍體的古井疑與被發現且懷疑是陸正屍體的古井可能是同1個，只是因該男長期在大陸，無法通知到案說明，案件無疾而終。

此次檢方發現該名高姓男子已返臺，檢警立即找到這對夫妻，兩夫妻才坦承表示，當年因兒子智能不足又有精神問題，常常走失，無暇照顧，因此常會以鍊子綁住兒子，某日回家時發現兒子被鍊子纏住頸部窒息，又不敢向警方報案，才將屍體載到竹市埔頂1處古井丟棄，事後再向警方報案說兒子失蹤，最後也拿到法院的死亡宣告。

而高男所稱棄屍時間與當年男童被發現的時間差不多，只是男童的骨骸更早被改葬至上萬具無名骨骸中，無從找起，不僅高姓男童案也過了法律追訴時效，現在空有DNA親子鑑定技術，卻也無用武之地，因此，當年的古井男童案似乎是再添一謎團。