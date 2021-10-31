大陸國家衛健委今（31日）通報，前一日新增71例確診病例，其中48例本土確診，涉及8省，包括黑龍江19例，內蒙古10例，甘肅9例，山東和寧夏各3例，雲南2例，北京和江西各1例。

大陸近期本土疫情再起，大陸國務院副總理孫春蘭28日至30日到甘肅省蘭州市、天水市調研指導疫情防控工作。孫春蘭表示，甘肅疫情由旅遊活動引起，感染者活動範圍大，防控形勢存在一定的不確定性，要求採取果斷措施，盡快控制疫情。

孫春蘭強調，當前大陸疫情仍複雜嚴峻，要認真排查疫情跨區域傳播的漏洞，吸取教訓和完善防控機制，避免防控盲區和漏管失控。

內蒙古日前疫情嚴峻，遊客滯留當地多日，27日開始，內蒙古額濟納旗陸續將游客向低風險地區轉運，並進行集中健康監測，截至30日24時，累計轉運遊客9070人，其中透過鐵路轉運4119人，透過公路轉運4951人，根據當地統計，目前還有300多名遊客沒有離開額濟納旗。