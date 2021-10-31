大陸國家統計局31日公布，10月份製造業採購經理指數（PMI）為49.2，比上月下降0.4個百分點，繼續低於臨界點，製造業景氣度有所減弱。

從企業規模看，大型企業PMI為50.3，比上月略降0.1個百分點，但仍高於臨界點；中型企業PMI為48.6，比上月下降1.1個百分點，低於臨界點；小型企業PMI為47.5，與上月持平，低於臨界點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

生產指數為48.4，比上月下降1.1個百分點，表明製造業生產活動放緩。新訂單指數為48.8，比上月下降0.5個百分點，表明製造業市場需求有所回落。原材料庫存指數為47，比上月下降1.2個百分點，表明製造業主要原材料庫存量繼續減少。從業人員指數為48.8，比上月下降0.2個百分點，表明製造業企業用工景氣度有所下降。供應商配送時間指數為46.7，比上月下降1.4個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間繼續延長。

10月份，綜合PMI產出指數為50.8，比上月下降0.9個百分點，表明大陸企業生產經營活動總體擴張步伐有所放緩。

中國國家統計局認為，10月份，受電力供應仍然緊張、部分原材料價格高位上漲等因素影響，製造業PMI降至49.2。從行業情況看，在調查的21個行業中，9個高於臨界點，比上月減少3個，製造業企業生產經營活躍度有所減弱。供需兩端進一步放緩。生產指數和新訂單指數分別為48.4和48.8，比上月下降1.1和0.5個百分點，繼續位於收縮區間，製造業生產和市場需求有所減弱。