高市三民區KTV今晨發生包廂酒客自己人口角又嗆聲鄰客，引發大亂鬥，5人掛彩，警方將涉案人帶回調查。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市三民區一間KTV今（31）日清晨5時許，一間包廂7名酒客酒後自己人吵了起來，在包廂門口大呼小叫，隔壁包廂4人要離開時，誤認對方刻意挑釁，雙方起口角後，一方拿起店內滅火器朝另一方人馬噴灑，兩派人馬在煙霧中大亂鬥，造成5人受傷，所幸傷勢無大礙；警方發現酒客自己還私自帶酒進場，違反防疫規定，將11名男女全數帶回，訊後除依傷害罪、社會秩序維護法送辦，並依《傳染病防治法》移送衛生局裁罰。

警方調查，28歲的呂姓男子和6名男女友人凌晨前往三民區1間KTV飲酒歡唱，清晨5時許，2名女生發生不愉快吵了起來，一群人在包廂門口大小聲，當時正好隔壁另一名22歲的呂姓男子和3名友人歡唱完要離場，誤以為對方嗆聲，雙方當場起口角衝突。

2派人馬打了起來，有人趁亂拿起店內的滅火器噴灑，一群人在煙霧中上演全武行！警方獲報，出動快打部隊趕抵，11人中有5人受傷掛彩，所幸僅皮肉傷，警方發現其中7人包廂有人自己帶酒，已違反防疫規定，訊後依傷害、違反社維法送辦外，並依《傳染病防治法》移送衛生局裁罰。

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