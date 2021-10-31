南韓39歲知名女星宋慧喬，2019年與男星宋仲基宣布離婚後便暫時休息，除了廣告代言外沒再推出新作品，直到今年中才復出接拍全新電視劇，但近日網路上卻流出一張她被另一名男子摟在懷裡的照片，引起網友熱烈討論。

在網路上公開的照片中，宋慧喬穿著白色深V襯衫搭配黑色百褶長裙，依偎在一名高大男子的身邊，仔細一看才發現這名男子正是在全新電視劇《現在分手中》，與她搭檔的男星張基龍，而這組照片就是劇組在開播倒數前，由官方IG帳號上所釋出的男女主角合照。

只見宋慧喬站在擁有身高187公分的張基龍身邊，看起來格外嬌小迷人，精緻的五官與凍齡的外貌，更讓人看不出來兩人相差10歲。另外，宋慧喬當天的穿搭雖看起來散發著氣質與女神的魅力，但眼尖的網友卻將注意力集中在她與張基龍之間的腰間縫隙上，紛紛大讚「姊姊身材太好了」、「這個腰是正常人的腰嗎？」、「宋慧喬的身材真讓人羨慕」、「喬妹狀態太好了」、「兩人看起來好般配」，意外引起熱烈討論。

另外，《現在分手中》即將於11月12日正式上檔，在劇中宋慧喬飾演感情受挫的時尚公司主管，與飾演攝影師的張基龍相遇，並透過與他互動治癒心中的傷痕，而故事劇情與宋慧喬的現實生活情況有些類似，讓外界更加期待她會如何詮釋。