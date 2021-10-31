大陸非製造業活動維持擴張，但有所放緩，大陸國家統計局31日公布，10月份非製造業商務活動指數為52.4，較上月下降0.8個百分點，但仍高於榮枯線，市場預期為53。

分行業看，建築業商務活動指數為56.9，按月下降0.6個百分點。服務業商務活動指數為51.6，按月下降0.8個百分點。從行業情況看，住宿、餐飲、電訊廣播電視及?星傳輸服務、互聯網軟件及資訊技術服務、貨幣金融服務、生態保護及環境治理、文化體育娛樂等行業商務活動指數位於55.0以上較高景氣區間；資本市場服務、保險、房地產、居民服務等行業商務活動指數低於榮枯線。

新訂單指數為49，雖與上月持平，但仍低於榮枯線，反映非製造業市場需求繼續放緩。分行業看，建築業新訂單指數為52.3，按月上升3.0個百分點；服務業新訂單指數為48.4，按月下降0.6個百分點。投入品價格指數為57.8，按月上升4.3個百分點，高於榮枯線，反映非製造業企業用於經營活動的投入品價格總體水平明顯上升。分行業看，建築業投入品價格指數為70.7，按月上升7.9個百分點；服務業投入品價格指數為55.5，按月上升3.7個百分點。