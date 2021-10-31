聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）明天即將登場，數以百計行動主義者今天在負責主辦會議的蘇格蘭城市格拉斯哥集結，呼籲世界領袖對氣候變遷採取行動。

法新社報導，這是今年峰會登場前夕規模最大的抗議行動，參與人士包括知名的瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）從倫敦搭乘火車抵達，並在月台上由大批警力護送下進入主辦城市格拉斯哥。

她發推文寫道：「終於來到格拉斯哥參加#COP26！也感謝你們的熱烈歡迎。」18歲的童貝里昨天在倫敦參加反對全球銀行的小型抗議活動，指控這些銀行破壞地球穩定、置許多人的生命於險境。

來自全球各地的行動主義者紛紛來到格拉斯哥，主辦單位預料11月5日的大型示威活動將有多達10萬人現身。

今天參與抗議的人士來自四面八方，包括數個其他歐洲國家，有些人長距離步行而來，為了在這場聯合國會議上表達不滿；會議將從明天展開，11月12日落幕。

包括美國總統拜登在內逾100位領袖預計將出席峰會，這場峰會被視為對抗氣候變遷的至為關鍵一役。

示威民眾稍早遊行穿越這座蘇格蘭最大城的市中心，高舉標語上面寫著「別光說不練」和「停用化石燃料」等口號。

這些抗議群眾是由直接行動環保團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）成員率領，該團體藉由抗議策略讓全球各地城市陷入停頓，矢言要在格拉斯哥如法炮製。

與此同時，世界20大經濟體組成的20國集團（G20）各國元首也正在義大利首都羅馬舉行峰會。路透社報導，數以千計民眾今天走上羅馬街頭，呼籲國際領袖採取行動對抗氣候變遷，並確保COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗公平分配。

氣候行動主義者領導遊行隊伍，手持五彩繽紛的標語、擊鼓跳舞，要求世界領袖拯救地球。

環保人士和學生及工人團體在高度戒備的羅馬遊行，市區部署多達6000名警察和約500名軍人以維持秩序。地鐵站紛紛關閉，公車路線也因G20峰會而改道。

示威民眾今天沿著台伯河（Tiber River）河岸遊行時也高舉大型橫幅，上面寫著「停止專利，疫苗乃全球權利」。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1101031