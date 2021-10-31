曾擔任過軍事情報局局長的前國安局長彭勝竹今（31）日透露，歷年我情報員犧牲人數將近4萬多人，在台灣期間犧牲人數就超過1萬6千人，有事蹟可考逾3000人，這些人為保衛台灣、守護家園，對中共衝擊最大，也是歷來遭中共最嚴厲對待的一群，犧牲也最為慘烈。

位在國防部軍事情報局內有一座「戴雨農（戴笠）先生紀念館」，彭勝竹今天接受前總統陳水扁「有夢上水」廣播節目專訪，陳水扁提到2000年6月28日他曾去軍情局視察，一去就被帶去「戴笠紀念館」上香參拜，他批評戴笠是個特務頭子，殺人無數，質疑為何有這樣的紀念堂？

曾在陳水扁任內被派往擔任軍情局局長的彭勝竹表示，他當時就任第一件事情，也是去向戴笠銅像鞠躬上香，「當時除了莊嚴肅穆之外，更有對戴雨農先生的一個崇敬跟尊敬」。

他說，關於紀念館，他要藉這個機會跟大家報告，這個紀念館是軍情局裡同仁自己捐錢出來蓋的，除了要傳承單位軍統局體系到軍情局體系九十年來輝煌歷史的象徵，也是軍情局一個精神堡壘，一去就上香，這是歷任新任局長或是去視導該單位一定要先做，因為它是一座忠烈祠和忠烈堂，是要跟創辦人戴笠和犧牲的同仁致敬。

尤其在兩岸最敵對的時間，他說，所有同仁接受到任務派遣的時候，都會到烈士靈前來宣示，除了堅定表達我們「不成功、便成仁」的信念之外，也是希望英靈能庇佑讓工作順遂，「這個館所彰顯的是歷年來為了執行情報工作所犧牲的無名英雄」。

彭勝竹透露，我們犧牲人數非常的多，歷來有將近4萬多人，在台灣期間就有超過1萬6千人，有事蹟可考的超過3000名的烈士，這個地方可以說是為了保衛台灣、守護家園，做出重大犧牲的一個紀念館，可以證明軍情局為了國家、為了這個國家的安全所做的重要貢獻。

他強調，軍情局以前是領袖耳目，但來台以後，他是站在對敵鬥爭的最前線，他給中共的衝擊和影響是最大的，發揮到影響中共內部甚至令他們恐慌的一個戰果，歷來也是中共最嚴厲要對待的，犧牲也是非常的慘烈，「我自己進到靈堂，看到這些烈士都是一些非常年輕的朋友」。