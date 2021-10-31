許多男性都很在乎自己的生殖器大小，因此網路上流傳著各種說法，像是鼻子越大GG就越大等，但真實性卻不得而知。近日英國一名醫師透露，成年男性的陰莖尺寸可以藉由手指的長度比例來判斷，如果無名指比食指要長，通常就表示會有較大的陰莖。

根據《LADbible》報導，英國國民保健署（NHS）醫師拉詹（Dr Karan Rajan）近日在TikTok影片中，引述《亞洲男科學雜誌》（Asian Journal of Andrology）一項泌尿學研究，表示透過食指和無名指的指長比（Digit Ratio），又稱「2D:4D比例」，就可以判斷成年男性的陰莖大小。

醫師拉詹解釋，無名指(4D)比食指(2D)愈長，代表該名男性在母親子宮內接觸的睪固酮濃度較高，陰莖的尺寸也會越大，根據這項研究報告指出，睪固酮不只決定了男性未來陰莖的尺寸，也決定了未來手指的長度。

影片曝光後引發網友熱議，截至目前為止觀看次數已經突破120萬，許多男性網友紛紛觀察自己的手指，並留言笑說：「有多少人開始盯著自己的手指看了？」、「我以後走在路上都要把手插進口袋裡」、「我可以證明這項研究是錯誤的」；對此醫師拉詹表示，這只是一項有趣的研究，並不是絕對的判斷標準，但還是很開心可以看到大家這麼熱烈的討論。