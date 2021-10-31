一名人妻在網路發文，稱在她懷孕期間，發現同住一棟樓的弟媳經常只穿薄紗來拜訪她丈夫，她主動向弟弟告知，卻遭到丈夫痛罵多管閒事，更發現丈夫與弟媳的驚人對話紀錄。文章曝光後，不少網友直言內情不單純。

女網友30日在爆料公社App匿名公社發文，內文稱已與丈夫結婚5年，與弟媳一家同住一棟透天厝，但兩家庭分住不同層樓；原PO說，近期剛生產完，但早在孕期時，弟媳就經常穿很清涼進出她家找她丈夫，只穿著貼身背心與緊身真理褲，更多時候連內衣、內褲都沒穿，就在家中到處晃。

原PO向丈夫提起此疑慮時，丈夫卻回應她，「人家又沒有礙到妳，妳為什麼要針對她？」連連指責是她太小家子氣，但28日晚上，她目擊弟媳只穿薄紗，下半身穿透明蕾絲內褲準備進她們的房間，詢問之下弟媳則說「來借化妝棉」，但一切都讓原PO超級不能理解。

網友分享丈夫與弟媳的對話紀錄。（翻攝爆料公社App）

原PO進一步指出，她於29日向弟弟提醒其妻子的舉止，結果丈夫知道後大發脾氣，還被丈夫嗆吃飽太閒，意圖要害弟媳一家吵架。不僅如此，原PO還發現丈夫與弟媳的LINE對話紀錄很有問題，弟媳傳送「你老婆有病嗎？」、「我穿什麼在家裡走，我老公你弟都沒說什麼了」、「就算我脫光光，那也是我的事」，而原PO丈夫回覆，「妳不要生氣，我再罵她」、「脫光光，好哦」並附上眼冒愛心的表情符號，讓原PO五雷轟頂，不曉得這到底什麼情況。

文章曝光後，不少網友留言回應，「好誇張，妳老公也很誇張」、「對話也太扯，這種對話說沒什麼誰相信……」、「這個……不放心的話妳要多注意了」、「妳老公這樣不行，已經有邪念了」、「有問題」、「太扯⋯穿著不端莊還穿薄紗⋯你老公的訊息也回說脫光光？更可疑欸」。