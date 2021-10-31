高雄市岡山警方本月26日緝捕槍毒犯時，陳姓男子等人開槍拒捕逃逸，並造成警員遭跳彈擊中。事後，高雄警方逮補3名同夥，只剩陳嫌逃往台南市，藏身在中西區一家平價旅館。31日凌晨零時許，高雄市警方會同台南市警局保安大隊成員攻堅，4名保大霹靂小組進入陳嫌房間後，發現陳男持槍自殺不成，槍口改對著警員，事出急迫連開16槍將他擊斃。

台南地檢署相驗後，初步相驗發現死者身上有17個彈孔，分布在頭部、雙手、左腳、前胸，正式死因以及貫入與貫出口，尚待進一步解剖確認。