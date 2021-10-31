「星沙傳奇-2021旗津黑沙玩藝節」登場，觀光局打造超過6米高的「太空騎鯨」巨型主雕。（高市觀光局提供）

200吋沙雕投影畫面及沙雕座位區讓民眾可以享受海灘星空電影院。（高市觀光局提供）

觀光局將南島風情搬到旗津沙灘，讓民眾享受海灘度假氛圍。（高市觀光局提供）

觀光局在高雄大遠百廣場打造高雄熊在月世界和熱氣球飛高高的沙雕 ，民眾合影即可到旗津現場兌換小贈品 。（高市觀光局提供）

高市府觀光局推出以「星沙傳奇」為主題的沙雕藝術展「2021旗津黑沙玩藝節」30日起展開，為期16天，打造超過6米高的「太空騎鯨」巨型主雕及12星座主題沙雕，並結合超過20家在地業者推出各項優惠，現場打卡還可兌換雞蛋花頭飾或啤酒等限量贈品。

高雄市政府觀光局表示，「2021旗津黑沙玩藝節」今年以星際、星空等元素作為主題，打造12星座主題沙雕，並結合高雄在地特色與文化，讓民眾一同探索星座背後的精彩故事。觀光局也將南島風情搬到旗津沙灘，有獨特的南洋茅草傘、夏威夷海灘涼亭，以及海景第一排休息區，讓民眾享受海灘度假氛圍。

觀光局指出，過去黑沙玩藝節都在暑假舉辦，今年受到疫情影響延至10月底正式展開，並配合五倍券及高雄券議題，除了提供民眾休閒活動，也希望能帶動當地消費，活動期間每日下午5點到7點「黑沙夜美麗」有草裙舞、魔術、音樂及DJ等演出，讓整個活動期間豐富又精采，對振興旗津、鼓山區觀光產業也有很大的意義。

高雄市旗后商圈發展協會理事長陳昱宏肯定觀光局辦理的活動，他表示，10月初旗津被推薦為國慶焰火外圍觀賞點，國慶連假期湧現人潮，餐飲及觀光相關業者業績都有明顯成長，在地店家更是迎來今年10個月以來最多顧客的一周，期待觀光局持續辦理活動，也希望這次黑沙玩藝節能再為地方帶來人潮。

旗津道沙灘酒店整合長周憲璋也表示，從國慶焰火開始，觀光局活動吸引到全台人民的目光，為推展高雄觀光帶來一股強大的活力。接著燦爛煙火後，好玩有趣的黑沙玩藝節也隨即登場，期待與政府一起推展觀光。

為了提振高雄觀光產業，觀光局在活動期間與15家旅宿業、超過20家餐飲及觀光相關業者合作，只要在活動期間(10月30日到11月14日)到合作的商家消費，就有折價或贈品等專屬優惠。

本次觀光局也與高雄大遠百攜手，在大遠百廣場打造高雄熊在月世界和熱氣球飛高高的沙雕，邀請民眾到百貨逛逛、與沙雕合影，還可以憑本人跟大遠百沙雕的合照到旗津海水浴場活動現場打卡，即可兌換雞蛋花頭飾或啤酒等限量小贈品。詳情請上「旗津黑沙玩藝節」粉絲專頁或高雄旅遊網官網(https：／／khh.travel／)查詢。