高市府觀光局推出以「星沙傳奇」為主題的沙雕藝術展「2021旗津黑沙玩藝節」30日起展開，為期16天，打造超過6米高的「太空騎鯨」巨型主雕及12星座主題沙雕，並結合超過20家在地業者推出各項優惠，現場打卡還可兌換雞蛋花頭飾或啤酒等限量贈品。
高雄市政府觀光局表示，「2021旗津黑沙玩藝節」今年以星際、星空等元素作為主題，打造12星座主題沙雕，並結合高雄在地特色與文化，讓民眾一同探索星座背後的精彩故事。觀光局也將南島風情搬到旗津沙灘，有獨特的南洋茅草傘、夏威夷海灘涼亭，以及海景第一排休息區，讓民眾享受海灘度假氛圍。
觀光局指出，過去黑沙玩藝節都在暑假舉辦，今年受到疫情影響延至10月底正式展開，並配合五倍券及高雄券議題，除了提供民眾休閒活動，也希望能帶動當地消費，活動期間每日下午5點到7點「黑沙夜美麗」有草裙舞、魔術、音樂及DJ等演出，讓整個活動期間豐富又精采，對振興旗津、鼓山區觀光產業也有很大的意義。
高雄市旗后商圈發展協會理事長陳昱宏肯定觀光局辦理的活動，他表示，10月初旗津被推薦為國慶焰火外圍觀賞點，國慶連假期湧現人潮，餐飲及觀光相關業者業績都有明顯成長，在地店家更是迎來今年10個月以來最多顧客的一周，期待觀光局持續辦理活動，也希望這次黑沙玩藝節能再為地方帶來人潮。
旗津道沙灘酒店整合長周憲璋也表示，從國慶焰火開始，觀光局活動吸引到全台人民的目光，為推展高雄觀光帶來一股強大的活力。接著燦爛煙火後，好玩有趣的黑沙玩藝節也隨即登場，期待與政府一起推展觀光。
為了提振高雄觀光產業，觀光局在活動期間與15家旅宿業、超過20家餐飲及觀光相關業者合作，只要在活動期間(10月30日到11月14日)到合作的商家消費，就有折價或贈品等專屬優惠。
本次觀光局也與高雄大遠百攜手，在大遠百廣場打造高雄熊在月世界和熱氣球飛高高的沙雕，邀請民眾到百貨逛逛、與沙雕合影，還可以憑本人跟大遠百沙雕的合照到旗津海水浴場活動現場打卡，即可兌換雞蛋花頭飾或啤酒等限量小贈品。詳情請上「旗津黑沙玩藝節」粉絲專頁或高雄旅遊網官網(https：／／khh.travel／)查詢。
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