英國西邊一座偏僻小島巴德西島（Bardsey）曾被基督徒視為神聖之島，吸引許多信徒朝聖，相信死後能夠直接通往天堂，島上一共埋葬了上萬人，不過因為巴德西島面積狹小、埋葬的人又太多，據信每一次有新的遺體要入土時，前人的骸骨就會不經意從地底下推擠出來。
綜合英國媒體WalesOnline、《太陽報》（The Sun）報導，英國威爾斯北邊遺世獨立、只有0.7平方英里大的巴德西島仍維持相當原始的自然景觀，島上牛羊成群，海岸邊還可看到海豹，是部份英國人遠離塵囂、尋求平靜的首選，部份旅人甚至評論巴德西島有股「魔力」。
不過這座偏僻小島地下竟埋葬了上萬具無名屍，原來在中世紀時期，巴德西島被早期基督徒視為神聖之島，當時人相信，在島上死去將能夠從永恆的地獄之火中解救出來，繞過煉獄、直升天堂，因此吸引許多人甘冒風險、前往朝聖，巴德西島的難以抵達更增添了島上的神聖感，在早期基督徒心中，它的地位甚至和羅馬一樣重要，另外有傳說指，亞瑟王就埋葬在島上。
前往朝聖的人多為體弱多病者或長者，許多人直接在島上死去，甚至有信徒要求死後也要將遺體搬到島上埋葬，因此巴德西島又有「2萬聖人之島」（Island of 20000 saints）的別名。
不過巴德西島面積只有0.7平方英里大，要埋葬的人又太多，許多信徒下葬時墓穴都沒有標記，導致後來新的遺體入土時，前人的遺骸一不小心就會被推擠出地表。
由於骸骨太多，據傳1850年，當地人做出了令人毛骨悚然的決定，他們決定就地取材，拿那些冒出地表的骸骨、通常是較長的脛骨來建造柵欄。
即使到了現代，當地人仍有一種說法是，拿鐵鍬往地下插，也很有可能打到某個人的骨骸。
文章來源：The Welsh island where so many people are buried that bones would stick up from unmarked graves
文章來源：ISLE BE DAMNED Creepy tale of the Welsh island where so many bodies were buried ‘bones stuck out from unmarked graves’
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