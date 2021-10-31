英國西邊一座偏僻小島巴德西島（Bardsey）曾被基督徒視為神聖之島，吸引許多信徒朝聖，相信死後能夠直接通往天堂，島上一共埋葬了上萬人，不過因為巴德西島面積狹小、埋葬的人又太多，據信每一次有新的遺體要入土時，前人的骸骨就會不經意從地底下推擠出來。

巴德西島（Bardsey）。

綜合英國媒體WalesOnline、《太陽報》（The Sun）報導，英國威爾斯北邊遺世獨立、只有0.7平方英里大的巴德西島仍維持相當原始的自然景觀，島上牛羊成群，海岸邊還可看到海豹，是部份英國人遠離塵囂、尋求平靜的首選，部份旅人甚至評論巴德西島有股「魔力」。

不過這座偏僻小島地下竟埋葬了上萬具無名屍，原來在中世紀時期，巴德西島被早期基督徒視為神聖之島，當時人相信，在島上死去將能夠從永恆的地獄之火中解救出來，繞過煉獄、直升天堂，因此吸引許多人甘冒風險、前往朝聖，巴德西島的難以抵達更增添了島上的神聖感，在早期基督徒心中，它的地位甚至和羅馬一樣重要，另外有傳說指，亞瑟王就埋葬在島上。

前往朝聖的人多為體弱多病者或長者，許多人直接在島上死去，甚至有信徒要求死後也要將遺體搬到島上埋葬，因此巴德西島又有「2萬聖人之島」（Island of 20000 saints）的別名。

不過巴德西島面積只有0.7平方英里大，要埋葬的人又太多，許多信徒下葬時墓穴都沒有標記，導致後來新的遺體入土時，前人的遺骸一不小心就會被推擠出地表。

由於骸骨太多，據傳1850年，當地人做出了令人毛骨悚然的決定，他們決定就地取材，拿那些冒出地表的骸骨、通常是較長的脛骨來建造柵欄。

即使到了現代，當地人仍有一種說法是，拿鐵鍬往地下插，也很有可能打到某個人的骨骸。