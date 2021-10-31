「能高盃全國三級棒球錦標賽」今在花蓮德興棒球場開幕，立委傅崐萁也擔任打擊手，揮棒敲出安打。（羅亦晽攝）

「球是圓的！」今年邀請參加花蓮能高杯的隊伍實力難分軒輊，無法預測冠軍落得誰手。（羅亦晽攝）

「能高盃全國三級棒球錦標賽」今在花蓮德興棒球場開幕，化仁國中棒球隊以活力四射的舞蹈開場。（羅亦晽攝）

花蓮「能高團」為台灣第一支踏上日本甲子園球場的棒球隊，今年成軍滿百年，花蓮縣政府10月30日至11月2日，舉辦「能高盃全國三級棒球錦標賽」，全台57支三級棒球隊伍齊聚花蓮，其中，高中甲組木棒前四強的普門高中首度參賽，替賽事增加不少亮點，且「球是圓的」，每支隊伍實力難分軒輊，無法預測冠軍落得誰手，讓球迷相當期待！

「NOKO能高棒球團」是台灣首支原住民球隊，前身為高砂棒球隊，1921年由熱愛棒球的教練林桂興籌組，球員實力堅強，當時在島內比賽所戰皆捷，受到重視，1923年由當時花蓮港廳長江口良三郎，主導更名為能高團，並受到日本關注，獲邀到日本各校進行友誼賽，1925年踏上日本阪神甲子園棒球場，成為史上第一支在甲子園出賽的台灣隊伍。優異戰果造成日本棒球界轟動，也奠定台灣東部棒壇的發展基礎。

花蓮縣府2017年編列經費舉辦「能高棒球節」，廣邀全台三級棒球隊，到能高棒球團發源地「花蓮」參賽，以球會友，一同見證歷史，往年多在暑假辦理，今年因疫情影響，延期至10月30開戰，今舉辦開幕典禮，化仁國中棒球隊以活力四射的舞蹈暖場，縣長徐榛蔚、立委鄭天財、傅崐萁、縣議員笛布斯•顗賚、蔡依靜、花蓮市長魏嘉賢等人也到場替球員們加油打氣。

徐榛蔚歡迎大家長期到花蓮訓練，她說，去年因全民運的關係，縣府整理轄內所有賽事場館，明年全中運在花蓮，屆時會提供最好的場地，讓需晉級取得積分的選手在賽事中揮灑汗水。

花蓮縣體育會理事長汪錦德表示，疫情趨緩後，很多縣市均開始辦理全國賽事，導致很多賽事重疊，今年能高盃除三級棒球隊，還增加社會組，共有57支隊伍，自10月30日起，一連4天在德興棒球場、國福5個棒球場及平和國中棒球場開打，希望明年能擴大舉辦，甚至增加軟式OB組，讓4天的賽事愈來愈精彩。

「球是圓的！」競賽組長黃奕裕說，今年邀請的球隊，高中木棒組7支隊伍中，2支是社團球隊，5支是木棒組球隊，不過社團組如四維高中，曾打進黑豹旗八強，高中木棒甲組前四強之一的普門高中今年也首度參賽，每支球隊實力難分軒輊，只要出現小「erorr」，就有可能逆轉，因此不敢斷言哪支球隊會抱走今年的冠軍獎盃。