台北市長、民眾黨主席柯文哲31日前往苗栗市，出席苗栗縣黨部暨立委賴香伶服務處成立大會，他也回應公投議題，並指民進黨把「反萊豬變成反美豬」是典型的政治操作。

柯文哲指出，對於萊豬議題「我們一開始的態度很清楚，就是源頭管理、明白標示」，只要在屠宰前3天在飼料中停藥、拿掉萊克多巴胺，血中測不出來不代表沒有，而「我們是買家，本來就可以要求在飼養過程中，加一些條件」。

柯文哲認為，民進黨把反萊豬變成反美豬，就是典型的政治操作，反萊豬跟反美豬不一樣，不是萊豬就是美豬，也不是美豬就是萊豬，根本是兩回事。