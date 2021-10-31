下波強冷空氣預計下周日（11月7日)報到，天氣風險分析師柯聿寧今天表示，屆時全台將有一波降雨，降雨過後溫度明顯下降，北部低溫有機會到15至16度，會不會再更低要視冷空氣走向。

柯聿寧在臉書表示，預估下周末(6至7日)有波比較強的冷空氣由中國西北方往東南移動，下周日(7日)在冷空氣前方有新的鋒面形成並快速通過台灣上空，為典型冷鋒過境，全台都有一波降雨，降雨過後溫度將有比較明顯的降幅，北部低溫有機會來到15至16度，會不會再更低要視冷空氣走向、強度有沒有小幅度變動，

柯聿寧指出，由於台灣位於這波冷空氣的末端，且時間還有一個禮拜，溫度上仍然有變動空間，但這次中南部也會有溫度下滑的狀況，心血管、呼吸道較敏感、慢性疾病的族群要有適應降溫的準備。

至於近日天氣，柯聿寧表示，預計今晚到明天(11月1日)又會有些水氣通過中部以北，加上東北風稍增強，迎風面北部又會變得比較陰，偶有短暫雨，北海岸至東北角、宜蘭地區累積雨量會多一些，降雨時間也較長，山區因地形作用偶有短暫雨。

柯聿寧表示，這種一波波水氣通過的狀況還會持續，預計周二到周三會更明顯，降雨區域可能延伸到中部地區，南部雲量也會變多，不過雨勢偏小，越往北邊降雨就會稍轉明顯，不過因為近期天氣系統都不強，除了迎風面地形雨較多外，整體雨勢不大。