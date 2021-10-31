「特定工廠登記制度」自中華民國(下同)109年3月20日起實施，為落實「全面納管、就地輔導」政策目標，台中市政府經濟發展局即主動通知轄內臨時登記工廠申請特定工廠登記、未登記工廠申請納管，輔導其朝合法經營方向邁進，截至110年10月15日止，已受理5071件，其中已核准3817件，數量居全國之冠，主要集中於潭雅神、大平霧及烏日等地區，產業類別以金屬製品製造業、機械設備製造業為主。

經發局表示，台中市輔導臨時登記工廠申請特定工廠登記計1793件，已核准1725件，核准率96.2%，其中有10家特定工廠已依「特定工廠申請特定目的事業用地變更辦法」提送用地計畫，邁向合法化的最後一哩路，預估可增加營業總額新台幣3億6500萬元、投資總額新台幣3億6900萬元、就業總人數109人。

台中市政府經濟發展局主動通知轄內臨時登記工廠申請特定工廠登記-未登記工廠申請納

寶嘉誠工業股份有限公司即為前述10家業者中之一，董事長吳銘禧表示，公司成立於79年，專門生產專用機及油壓分割盤，深獲各大汽機車廠的愛護與支持；現專業設計CNC電腦分度盤、臥式旋轉工作台、五軸旋轉工作台及自動化倉儲系統，為各大工具機廠重要的協力廠商，並參與航太工業技術小組，發展精密機械製造。早期因烏日溪南地區產業發展密集且交通便捷，加上工業用地供不應求，而選擇現在廠址設廠，後來工廠管理輔導法修法，提供合法經營機會，便積極著手進行，於109年取得特定工廠登記後，110年度聽聞能以特定工廠資格辦理用地變更的消息，便積極提出申請，目前遭遇問題係申辦法規疑義、建築物合法化、隔離綠帶或設施配置，廠房需要進行拆除或內部配置更改，將面臨短時間部分或全部作業無法進行等問題，非常感謝經發局張峯源局長提供清楚的資訊及蒞臨輔導，審查過程中各機關也不吝指教，使得辦理過程更加順暢、簡易，了解案件應該朝什麼方向進行、仍有什麼問題需要解決等，也感謝工廠管理輔導法修法，得以就地輔導，保留所屬區位優勢，公司於合法後將擴大投資、提供就業機會，並持續秉持不斷創新之精神，依客戶需求開發產品，幫助客戶提昇產品的附加價值，期盼為工具機產業升級盡一份心力。

經發局表示，特定工廠合法化輔導除了公部門積極推動特定工廠登記制度外，更有賴於業者及市府的雙方合作，才能達成「全面納管、就地輔導、合法經營」目標，故呼籲目前已取得特定工廠登記業者，特定工廠合法化最後一哩路(用地計畫)已於110年6月21日起開放受理申請，倘特定工廠符合位於非都市土地且廠地面積小於5公頃等條件，現在即可備妥申請資料向台中市政府特定工廠登記單一窗口(台中市西區三民路一段158號8樓)提送申請，請業者把握機會，儘早進行準備，朝合法永續經營目標邁進。

經發局也提醒，一般中小企業主可能因對特定工廠登記、土地及建築物合法化申請程序及法規陌生而委託代辦業者提出申請，據了解，目前台中市代辦納管收費行情不一，費用差異取決於業者土地複雜度、本身條件、辦理時間等因素，並視業者與代辦業者委託契約範圍而定，故提醒各企業主在委託代辦申請前，應審慎多方比價、瞭解代辦業者專業度及過往實績，也要對申請流程、相關法規有所了解，避免資訊不對稱，產生誤解。如對於相關申請程序有任何疑問，可電洽「台中市政府特定工廠登記單一窗口」諮詢專線04-23696008，均有專人服務。