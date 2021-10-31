演出嘉賓YUNA。（新視紀整合行銷提供）

第12屆金音創作獎頒獎典禮11月6日將在高雄流行音樂中心登場，日本經典電子樂團電気グルーヴ DENKI GROOVE、「搖滾女神」LiSA擔任頒獎人，備受全球樂迷喜愛的超人氣歌手YUNA也將與9m88線上合作演出。出道超過30年的電気グルーヴ DENKI GROOVE首次擔任金音創作獎頒獎人， 1991年發行「Flash Papa」專輯，讓他們站穩日本電子流行樂壇，1997年專輯「A」和單曲〈Shangri-La〉更創下近50萬張銷售佳績，2000年專輯「VOXXX」首週立刻攻佔ORICON第四名。

紅遍全亞洲的日本人氣歌姬LiSA，曾為搖滾樂團「Love is Same All」的主唱，除了個人獨特的演唱魅力，更因演唱如《刀劍神域》、《鬼滅之刃》系列、《Angel Beats》等多部知名動畫的片頭曲和片尾曲，廣受動畫迷與樂迷喜愛，被封為「搖滾精靈」、「搖滾女神」。她的新歌曲《前進吧》及《晨星》日前相繼推出，一公開便引起樂迷熱烈討論，金音獎典禮當天，她將以線上方式擔任頒獎人。

另外，來自馬來西亞穆斯林家庭的唱作歌手YUNA，現居美國洛杉磯，時尚頭巾造型是她的標誌，治癒嗓音令人難忘，與美國R＆B歌手Usher合作歌曲〈Crush〉更是洗捲各大串流媒體，曾與Beyoncé、John Legend、Rihanna等登上Billboard十大R＆B專輯榜。金音創作獎頒獎典禮當日將透過線上方式與去年金音創作獎最佳新人9m88合作演出。