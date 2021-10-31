新竹光臨藝術節今天晚間將圓滿閉幕，市府根據中華電信即時人潮平台推估，光是昨天1天就達109萬7000人次，創下新竹活動「單日有史以來最高人次」佳績，而光臨藝術節截至昨晚累計人次已達390萬人次，參訪民眾中，則有6成來自新竹縣市。

市長林智堅表示，疫情趨緩後，新竹光臨藝術節再度登場，除了幫藝術家們重返舞台，讓民眾感受往日的美好，更盼復甦買氣。新竹光臨藝術節自10月22日開幕後，參訪人次就逐日升高，昨日新竹光臨藝術節加映萬聖節活動，更吸引許多親子檔、年輕人參訪。他身為40多年新竹在地人「從沒看過市區如此盛況」，還有民眾向他說遠從高雄而來。

林智堅說，根據中華電信顯示，新竹光臨藝術節參訪人次至昨晚累計已有390萬人次，昨日參訪人次1天更達109萬7000人次，打破新竹活動單日參訪人次紀錄。

再者，由於中華電信大數據以手機為調查根據，工作人員並在現場觀察發現，14歲以下兒童也是主要參與族群，但他們還沒有手機、未納入計算，田此實際參訪人次可能更高。

林智堅指出，分析390萬參訪人次發現，其中有多達6成來自新竹縣市，其次則是北台灣（台北市、新北市、桃園市），其餘則是來自全台各地。

市府交通處表示，新竹光臨藝術節光雕展今晚最後1天，建議民眾可搭乘火車、客運前來，抵達新竹站就可以欣賞到火車站、客運外的光雕，後續可搭乘接駁車或步行暢遊展區，開車民眾建議於下午5時實施交通管制前進入會場，停車區則是樹林頭停車場，再透過接駁車進入會場。

另，新竹光臨藝術節護城河沿岸還有靜態燈區作品，包含用網子組成的喜鵲隨風振翅飛舞「逐光飛翔」，用2萬根竹籤與2萬片羽毛組成的絕美白芒草花園「奇幻花園」，展期至11月11日。

而未來每周都還有免費大型戶外公演，11月6日晚間7時，即有紙風車劇團在大湳雅公園帶來《紙風車幻想曲》演出。