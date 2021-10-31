Janet金鐘性感戰袍紅燈金球獎IG。（三立提供）

Janet謝怡芬今年出席金鐘獎頒獎典禮時，身穿台灣設計師詹朴品牌「APUJAN」單片式開衩禮服，露出側乳、纖腰與美腿，搭配復古感十足的包頭髮型，艷驚紅毯，被讚美如奧黛麗赫本，並登上各家媒體最美紅毯女星。她31日凌晨發現自己的這款金鐘造型，竟與和好萊塢影星潔西卡雀斯坦)與柔伊德區齊名，被金球獎Instagram分享為秋天時尚穿搭，且發文中只放了Janet照片，應是台灣唯一女星登上金球獎的IG先例。

Janet表示，發現時覺得很驚喜，因為今天凌晨要出外景，她就發現IG被tag，一打開發現竟然是金球獎，而且還被和兩位好萊塢女星一起tag，重點是只有她一人的照片，讓她有點嚇壞了，覺得受寵若驚。

她隨後也立刻轉發該篇貼文，並標註所有服裝師、化妝師、髮型師等幕後功臣，讓大家一起分享殊榮。

金球獎IG連結

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