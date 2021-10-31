TRASH舉辦萬聖節直播派對與粉絲同歡。（華納音樂提供）

TRASH日前推出新專輯《Holy Trip!》，昨（30日）特別舉辦萬聖節直播派對與粉絲們同歡，這次直播與美妝網紅美姬合作，美姬不但為TRASH四人分別量身打造專屬「鬼妝」；TRASH更用心親自準備萬聖節服裝，四人在直播上應景講起鬼故事，其中頤原聊到曾在與朋友爬山時遇到「鬼打牆」，不知怎麼的最後一直在差不多的地方原地打轉，一度下不了山，後來出現一位老人將他們領下山才脫離困境，讓其他三位團員驚呼：「該不會那位老人其實不是人吧。」

繼《Holy Trip!》慶功蟬聯各大實體、數位音樂平台排行榜，TRASH選在萬聖節開直播回饋粉絲並與觀眾們互動；提到萬聖節，平時造型多變的TRASH笑說：「這根本就是我們的節日啊！」這次直播特別邀請在網路上相當受歡迎的知名美妝TikToker—美姬擔任造型總監，並為TRASH打造一系列「鬼妝」，四人搖身一變成為了面貌猙獰的模樣，逼真的令人感到害怕；阿夜表示：「這次化特殊妝的心得是很喜歡也很適合我們。」笑說自己小時候視覺系風格引人側目的程度不亞於今日。

在直播上，TRASH也應景的各自分享彼此的靈異經驗，除了頤原跟一群朋友去爬山時遇到「鬼打牆」，阿夜分享過去巡演曾為了省錢所以住便宜的飯店，有次的飯店令他印象深刻，表示除了髒到不行，一開門更有股打從心底升起的寒意，當天他自然是沒睡好。睡覺時雖然沒有遇到難以解釋的事件，卻有蟲爬過他的臉。此外，他也分享小時候家中發生的靈異事件，聊到媽媽曾被另一個空間的朋友「煞到」，最後請師姐化解才圓滿落幕。