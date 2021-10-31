國民黨昨召開第21屆第1次全國代表大會，不過新北市長侯友宜因故缺席，引發外界聯想。對此，資深媒體人韋安表示，其實全代會會場本來就未安排藍營執政縣市長與會，而且侯若出席，可能還會被有心人士故意問「朱侯配」的問題。

韋安今（31日）在臉書發文表示，媒體很關注侯友宜為什麼未出席昨天國民黨全代會，其實全代會會場本來就未安排藍營執政縣市長與會，朱與十四位執政首長連線直播也取消，被聘任為副主席的嘉義市長黃敏惠，昨天也未出席全代會，台中市長盧秀燕同樣也沒有。

而且侯若出席，韋安直言，可能會被有心人問所謂「朱侯配」的尷尬問題，不是自找麻煩，韋認為，一個縣市首長，應該服務不分藍綠的市民，也是受民意（民代）監督的對象，把自己的角色扮演好，獲得高度民意支持，再外溢到對其所屬政黨，有正向的觀感和印象，就是對黨最大的支持和關心。

韋安指出，如果每個政黨縣市長，都努力做事，而非嘴砲搶流量，台灣的政治才能根本的改變，沒能力和自信的人，才會靠政治來彌補做事不力的「缺陷」。

對於未出席全代會，侯友宜昨表示，這段時間剛好碰上總質詢，但也幸好這次全代會採用線上模式，他可以透過線上以及電視平台就可以看得到談話的內容。