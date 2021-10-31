靈鷲山無生道場今舉辦「2022年水陸空第1場先修大法會」。（新北市民政局提供）

靈鷲山無生道場今（31）日在貢寮聖山寺舉辦「2022年水陸空第1場先修大法會」，為新冠疫情染疫往生者、東北角濱海公路車禍意外、高雄城中城火災及雙溪區虎豹潭事故罹難者超薦祈福，並捐贈新北市府愛心贊普物資及消防設備，由民政局長柯慶忠代表受贈，並回贈感謝牌表達感謝。

法會募集白米、醬油、餅乾、罐頭等愛心物資，法會結束後捐給社會局、三重區及蘆洲區公所，分送地區弱勢族群，另外捐贈瑞芳區住宅警報器1000個及高功率太陽能閃爆燈100個等消防救助裝備，充實新北市消防及交安量能。

柯慶忠表示，靈鷲山無生道場為靈鷲山佛教教團總本山所在，由開山住持心道法師所創，致力於各項公益慈善，並積極推動「愛地球、愛和平」全球運動與環保教育，是新北市績優宗教團體。感謝捐贈愛心物資及消防設備，嘉惠三重、蘆洲、瑞芳地區弱勢族群，傳達法會的佈施精神，勸發菩提心。

心道法師表示，在這場疫情的震撼教育中，真實感受到地球上的萬物眾生是一個生命共同體，期許人們回到本初，不再違反地球靈性生態倫理，唯有找回靈性，尊重、包容、博愛，彼此分享，才能互濟共生，讓地球永續。