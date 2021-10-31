民眾今天在屏東高屏溪畔發現2具遺體，經家屬確認，其一是萬丹鄉77歲失聯多日的李姓老翁；另1具警方初步從衣著判斷，是日前從高屏大橋跳河的蘇姓男子，已通知家屬確認。

77歲的李翁26日獨自騎機車外出後就失去音訊，家屬除報案協尋，並透過網路尋人，結果在萬丹鄉後村村堤防附近發現老翁的機車，地方村長號召熱心民眾協助找人，並徵召10多部空拍機投入搜尋，今天上午10時許，有民眾發現高屏溪畔有2具疑似遺體。

屏東消防局向媒體表示，現場民眾向消防局說，空拍機前往拍攝，先發現1具遺體，沙灘車再到現場時，又發現另1具遺體。

屏東警分局向中央社記者表示，其中1具遺體經家屬確認是李姓老翁，衣著完整，初步排除他殺；另1具遺體從衣著初步判斷，應該是28日晚從高屏大橋上跳河的30多歲蘇姓男子，已通知家屬確認中。

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