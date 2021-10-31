黃霆睿化身成「奇異博士」帥氣登台。(相映國際提供)

琳誼以「安娜貝爾」鬼娃造型亮相。(相映國際提供)

萬聖節來臨，各地呈現濃濃的變裝過節氛圍！甫發片出道的Ray黃霆睿與琳誼週末受邀出席「桃園萬聖城」演出，兩人為此精心打扮，黃霆睿身為漫威電影粉絲，特別化身成超級英雄「奇異博士」角色，他笑說：「原本一開始想扮成鋼鐵人，但很怕穿上鋼盔後沒人認得我，也有討論到要扮洛基，因為跟我的髮型很像，最後討論了很久才決定扮漫威宇宙中掌管時間寶石的奇異博士，是很酷的角色！」而琳誼本身就非常愛看恐怖片，這次EP打造的瀏海造型曾被說很像安娜貝爾，就決定以此鬼娃娃靈感來打扮。

黃霆睿以一身奇異博士Look，深情演唱新歌〈來不及說再見〉、〈我們〉，他形容：「真的很好玩！第一次挑戰萬聖節變裝，穿成別的角色唱自己的歌，當然希望未來有機會可以嘗試鋼鐵人的裝扮。」問及是否曾經有過靈異鬼怪經驗？他回憶曾經在錄音室配唱時，錄了好幾次卻發現不斷有一個地方斷掉，仔細聽後才發現只要是唱到「人」這個字，麥克風就是一定收不到，現場大家決定先暫停收工，後來才找時間補錄成功。