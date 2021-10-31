南韓知名性感辣模辛載恩（又譯：申才恩/신재은），擁有天使臉孔與魔鬼身材，加上她總是在個人IG上曬出福利照，不吝嗇的曬出傲人的E級曲線，使她粉絲數不斷攀升。昨（30）日她為了迎接萬聖節，也搭上熱潮扮演《魷魚遊戲》中的士兵，但惹火的造型再度令網友們暴動。

隨著韓國超夯影集《魷魚遊戲》持續熱播，加上昨日又是ㄧ年一度的萬聖節，辛載恩也搭上這股熱潮，在個人IG上PO出貼文表示「快來吧！募集遊戲志願者」，並曬出Cosplay穿搭照。照片中，只見辛載恩打扮成《魷魚遊戲》中穿著紅色服飾的士兵，但卻將衣服的拉鍊全開，並脫掉至臀部，大方秀出裡面所穿的皮革造型比基尼，胸口只剩兩塊布遮擋住重點部位的性感設計，使她凹凸有致的火辣身材一覽無遺。

網友看了忍不住暴動，紛紛留言「姊姊請抱我」、「遊戲還沒開始就先被你辣死」、「姊姊太性感了」、「我頂著，你們快逃」、「死都要參加」、「走~玩遊戲了」、「沒命也要參加姊姊的遊戲」、「這是我看過最棒的萬聖節穿搭」、「這套根本就是戰鬥服」，吸引超過18萬人按讚。

事實上，辛載恩在2019年並宣布自己成為人妻，但即使如此她依舊不改火辣的穿搭風格，婚後持續在IG上曬出穿搭辣照，使她IG吸引超過261萬人追蹤。不久前她還在IG上曬出穿著內衣玩電動時的照片，並將飲料放在胸口上喝，同樣令網友忍不住噴鼻血。