雲林縣一家傳產公司小開阿仁（化名），2016年間被派駐到大陸分公司擔任總經理，妻子則留在台灣照顧公婆和2名子女，怎料，阿仁外派期間偷吃大陸區副總總理小萍（化名），2人經常出遊，甚至到飯店過夜，更有臉頰相碰、接吻、摟肩、十指緊扣等親密行為，去年7月，阿仁親口對她妻子與小三交往，並逼她離婚，妻子則提出行車紀錄器錄音檔提告，最後雲林地方法院依侵害配偶權，判決阿仁與小萍需賠償元配新台幣30萬元，全案可上訴。

阿仁去年八月間返台，在車內與小萍的通話內容全被行車紀錄器錄下，阿仁提到要出差，小萍則回：「對啊，你出差啊，把XX放在家裡」，阿仁又提到「妳晚上怎麼辦？晚上要推XX給妳看嗎？」、「我推XX給妳看，妳自己又爽不到」、「妳又沒有把妳那個X帶在身邊」等親密對話，讓元配聽後氣炸。

阿仁被妻子提告，出庭時否認與小萍有一腿，而之前坦承外遇，都是為了讓妻子與他離婚，而且該車為公司所有，妻子偷裝紀錄器錄下兩人對話，已侵害他們的隱私權，另提出的親密照片也是從的他筆電竊取，不能當作2人有不正常男女關係的證據。

可是元配表示，該車平時都是用來載子女上下課及就醫，該筆電連子女也都會使用，兩者都屬於家人共同。雲林地院審理後認定元配提出的證據非違法取得，阿仁與小萍已侵害元配的配偶權，須共同賠償新台幣30萬元，全案可上訴。