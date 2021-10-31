屏東警消透過無人機尋獲2遺體，疑日前失蹤對象。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

日前屏東萬丹77歲李姓老翁騎車外出失蹤後，高屏大橋也傳出有名年約30歲的男子墜落失蹤，對此，屏東消防局近日積極搜救2人，歷經5天後，31日透過無人機在高屏溪河床相繼發現與失蹤者年齡相仿的2具遺體，且僅相差100多公尺，警方將進一步確認身分。

據了解，李翁疑與家人發生口角後，在10月27日獨自騎車外出，不料就此音信全無，家人嚇得趕緊報警求助，而後在高屏溪河床發現李翁機車，但仍不見李翁，對此，警消以機車為中心擴大範圍搜救，而歷經5天搜救後，今天早上透過無人機在高屏溪河床發現疑似李翁的遺體。

警方指出，經初步研判，該遺體應為李翁，而其沒有明顯外傷，目前排除他殺。不過，家屬認為李翁沒有輕生理由。

而在發現疑似李翁遺體後，警消透過無人機在距離約100公尺處又發現另1具遺體，警方說，經年齡研判，該具遺體可能是10月28日墜落高屏大橋的男子，目前2具遺體都已通知家屬前來指認，詳細原因待釐清。