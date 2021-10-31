日本今天舉行眾議院大選，北海道函館市一處事前投票所昨天發生尚未擁有選舉權的12歲男孩，成功代母投下單一選區選票的疏失。

日本眾議院大選投票方式類似台灣立委選舉，都採取「單一選區兩票制」，一票投給單一選區候選人，另一票投給政黨。但跟台灣不同的是，日本投票方式相當多元，甚至可以從選舉公告日隔天起一直到正式投票日前一天止，在事前投票所進行事前投票。

日本北海道電視台（HTB）報導，函館市選舉管理委員會表示，30日下午5時前，有一名12歲男孩在函館市港町購物中心的事前投票所，領取單一選區選票並完成投票。

這名12歲男孩接著想領取比例代表選票時，被現場選務人員發現姓名與年齡有問題，並未發給選票。

男孩是跟父親一起到投票所投票，父親表示，妻子因為身體不適，所以把妻子的投票通知單給了兒子希望代為投票。

函館市選舉管理委員會表示，在發給單一選區選票的現場人潮擁擠，所以相關選務人員都發生身分確認疏失。至於男孩已完成的單一選區投票，將被視為有效票。

函館市選舉管理委員會將要求所有選務人員，在今天投票日必須確認領取選票者是否為本人，徹底防止類似疏失再度發生。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1101031