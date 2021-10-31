台史博館外民眾席地野餐並觀看表演。（台灣歷史博物館提供／程炳璋台南傳真）

國立台灣歷史博物館歷經館體翻修，封館1年多，今年1月8日重啟開館又遇上新冠肺炎疫情發酵，上半年看展人數慘跌，適逢10周年館慶暨升級政府3級機關，台史博在館內外同步舉辦活動，首度將時間延伸到晚上，兩天來吸引逾5萬人次湧入，是開館以來空前人潮。

台史博10月剛升級為政府3級機關，組織編制擴大，利用10周年館慶，大動作舉辦活動，不僅館內有台南人劇團演出，館外草地上邀請有「最美市集」稱號的島嶼餐桌物語市集近百攤快閃兩天，30日、31日包括42攤全台各地美食與異國料理，53攤手作攤位，有包括台北、台中、高雄的著名食品與伴手禮。

館方表示，除了市集攤位水準高，展示教育大樓外更架起舞台舉辦樂團表演，邀請包括APPLE、南西肯恩、麋先生、PETER，相繼熱力開唱，另外有馬戲團演出。

有吃有玩還有娛樂表演、知性展覽可看，加上氣候涼爽，入夜之後燈光襯托氣氛，台史博30日一口氣湧入2萬3000多人，民眾在草地上鋪毯野餐，觀看表演，周邊道路排隊等候進場的車子圍繞場館一周，館方人員驚呼感受疫後報復性出遊，是開館以來的空前人潮。

台史博31日持續第2天活動，下午2時30分開放進場前就已出現排隊人潮，館方估計第2天有3萬多人次，兩天逾5萬人，是過去每場活動的數倍，一口氣補足上半年因疫情減少的看展人潮。