台北市長、民眾黨主席柯文哲今（10月31日）出席民眾黨苗栗縣黨部揭牌儀式，他致詞再度開轟基隆捷運，直指先前說要做基隆輕軌，總統信誓旦旦說4年要完工，如今變成基隆捷運，要換路線、多2個站，柯文哲直批是在炒地皮。

柯文哲致詞時先提從政的原則就是「希望台灣因為有我們變更好」，並創作共容、共融、共榮的社會，隨後話鋒一轉，提及基隆輕軌，他先說是自己多管閒事，基隆市長林右昌曾說一句話「那又不是花你的錢」，柯文哲則說，「這句話是重點，這是花國家的錢」。

基隆輕軌一案，總統曾信誓旦旦花80億、4年要完工，柯文哲問如今「4年後呢？」一個國家的重大建設，柯問「是怎麼出國發會、怎麼出交通部？這麼大的計劃怎麼拿出來？」然後「4年後什麼都沒有了？基隆輕軌為什麼不見了？」基隆輕軌如今變基隆捷運，預算編400多億。

柯文哲則說，換路線土地要不要徵收？多兩個站要多多少錢？路線都不知道，「預算編的出來？」柯文哲還說，「還有更好笑，基隆捷運沒有基隆，沒有從基隆出來」，蓋基隆捷運要解決交通問題，但跟基隆完全無關。

柯文哲也直批，「換路線就是要炒地皮」，質問「高鐵到宜蘭為什麼又要換位置？」他認為，就是要炒地皮，「不一定要蓋，只是講一講，土地價格就上來了」，柯也說，同樣的道理，高端的股票在過去半年怎麼變化？一下子漲、一下子掉。

柯文哲說，蔡英文總統上任編列8400億前瞻預算，防疫也編8400億，結果卻買不到疫苗，國家預算編了這麼多，1500萬劑的疫苗卻是民間企業捐的，「8400億花去哪裡？」