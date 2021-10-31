豐原慈濟宮主委陳誌鋒頒發大專生、高中生優秀表現獎學金。（王文吉攝）

台中豐原慈濟宮今日頒發大專生、高中生優秀表現獎學金，受獎學生多達400人，總計抱回183萬9千元，頒獎典禮精心設計學子入廟遶廊祈福，由學子手持陰騭文、文昌筆、平安水過爐求安，並在慈濟宮大小狀元祈福區前敲響智慧鐘，主委陳誌鋒祝福心靜平安、祈求考試順利、金榜題名。

為延續發揚媽祖慈悲為懷、正向善念之精神，慈濟宮今日舉辦大專生、高中生優秀表現獎學金頒獎典禮，在各校校長、家長親友及慈濟宮委監同仁觀禮祝福中，由慈濟宮主委陳誌鋒頒予10名學生代表獎學金，以資鼓勵。

陳誌鋒表示，為宣揚媽祖關懷世人慈悲精神，今年度受獎優良學生達400位，其中重大疾病身障生豐原高商王同學及台北大學視障生林同學突破自我困境，有優異成績表現，值得嘉許肯定與鼓勵。

陳誌鋒說，每年度慈濟宮給予學生正面鼓勵之動力，並在天上聖母及文昌帝君加持鼓勵之下，祝福心靜平和，努力向學，金榜題名，未來成為社會棟樑，報效國家鄉里，也期盼學子年年成績優異，年年來領獎！

出席頒獎典禮的台中市民政局長吳世瑋表示，優良學生獎學金旨在鼓勵學子學業成績優異表現，同時接受慈濟宮天上聖母及文昌帝君授證鼓勵更能加深學子體認正向善念，善惡分明之教義，對於學生的品格教育影響甚深，期盼每一位學子皆能成為社會中流砥柱。

豐原高中校長羅瑞宏表示，非常感謝慈濟宮對於學子長年來的愛護與支持，不僅對於學校充實設備的支援以及對於學生急難救助、頒發獎助學金等都不遺餘力，實為感受到社會中正向關懷的力量。

頒獎典禮由學生代表台灣科技大學劉睿鈞恭讀文疏祈福，感恩天上聖母及文昌帝君賜福加恩。並安排學子入廟遶廊祈福，於文昌殿恭讀陰騭文心靜平和、求文昌筆金榜題名，並在大小狀元祈福區前敲響智慧鐘，手繫祈福卡菩開智慧，節節高升。