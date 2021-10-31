鼓鼓與蕭秉治出席桃園萬聖城演出。（相信音樂提供）

鼓鼓和蕭秉治與琳誼、黃霆睿合照。（相信音樂提供）

鼓鼓呂思緯去年帶著帶著殭屍軍團在桃園萬聖城又唱又跳的演出，廣受好評，大讚「演出很用心，很有誠意」，今年再度受邀開唱，這回裝扮成他喜歡的動漫《火影忍者》裡的漩渦鳴人，攜最強的6位暗殺戰術特殊部隊，再次舞力全開征服觀眾；緊接演出的是蕭秉治，第一次參與萬聖城演出的他，也精心打扮成電影《駭客任務》的主角Neo，還與舞者在後台詮釋Neo閃躲子彈的經典畫面，帥氣爆表宛如新專輯的「狂人」形象。

鼓鼓一登場就稱自己是守護大家的「鳴鼓」，與最強的6位暗殺戰術特殊部隊，〈嗯哼〉、〈可以唷〉使出渾身解數，舞力震懾全場，接著曲風一轉演唱〈為愛而愛〉、〈簽收我的心〉，全唱跟著浪漫合唱，瞬間為搞怪鬼魅的萬聖節注入甜蜜氣氛，精心的表演，就是因為如此用心與用人演出，儘管量身打造的鳴人造型衣服，衣服還是被鼓鼓跳爆。

蕭秉治說：「因為Neo在電影中是扮演救世主的角色，又是戴著墨鏡，很符合我新專輯《狂人》的主題」，提及萬聖節難忘經驗，蕭秉治曾在任賢齊生日演唱會上，裝扮為蒙面俠蘇洛，之前在美國有去環球影城的萬聖節企劃，樂園裡的工作人員應景扮演經典恐怖電影的角色在園區裡面嚇人，是個很有趣的體驗。

在萬聖節的氣氛下，蕭秉治演出新歌〈不留活口〉更別具氛圍，主歌以Trap節奏搭配陰森的唸唱揭幕，副歌則以吉他與小提琴激昂交響，詭譎森冷的邪教搖滾相當應景，延續嗨爆氣氛，一曲〈射手〉、〈我還是愛著你〉音樂一下，台下歌迷跟著大合唱，其中〈我還是愛著你〉在YouTube點閱已超過9500萬，日前師兄阿信也在IG直播幫忙「催票」，蕭秉治也允諾破億就辦流水席感謝歌迷，而驚喜不止於此，最後鼓鼓再度登台，合唱〈戰神風暴〉畫下完美句點。

桃園萬聖城的精彩演出，還有剛發行新專輯《fff》黃霆睿演唱〈來不及說再見〉、〈我們〉，以及琳誼推出首張EP《青春集Daisy》，演唱新歌〈錄音帶〉和夯劇「俗女養成記2」插曲的〈蚵仔麵線〉。首次參與萬聖城表演的他們也費心裝扮，喜愛漫威英雄的黃霆睿裝扮成奇異博士，琳誼則是打扮成安娜貝爾，造型還有保有小巧思，特別讓手上的安娜貝爾娃娃拿著一碗蚵仔麵線，也讓再次參加的鼓鼓大讚兩人裝扮都相當用心。

日前，鼓鼓和蕭秉治在IG直播感謝師兄五月天阿信力挺，特別詮釋〈因為你所以我〉、〈青空未來〉，當天鼓鼓邀請蕭秉治和阿信能來高雄演唱會玩，鼓鼓說：「高雄場『聽到請回答Connecting…』是台北場續集，若歌迷聽過第一場，也在高雄場感受不同故事，也希望能帶給第一次來我演唱會的人不同感受。」鼓鼓「聽到請回答Connecting…」高雄場巡迴演唱會，將在5月7日於高雄流行音樂中心舉辦，門票已於ibon售票系統開賣。