2022南投縣長選舉，國民黨內民調結果19日揭曉，確定由立委許淑華出戰，日前她前往拜會南投市長宋懷琳，喊話目標守住2022南投縣一片藍天；近日她則向同黨立委馬文君請益，並將兩人合照PO上臉書，網友看了嗨喊，「真的太棒了」、「請妳們要團結一致才是選民的幸褔」。

南投縣長選舉國民黨包括立委馬文君、許淑華及南投市長宋懷琳參與角逐黨內初選，16日起進行三天民調，19日結果出爐，由許淑華勝出。

許淑華今（31）日在臉書分享，到馬文君位於埔里的服務處，並向馬文君請益對大埔里地區發展的看法。許淑華表示，服務鄉親不分烏溪線或是濁水溪線，大家團結合作，為南投縣民創造更多福祉。

國民黨立委許淑華到同黨立委馬文君服務處向她請益。（圖／摘自許淑華臉書）

網友看了紛紛替許淑華加油打氣，有人則說，初選前還想過兩人會不會同框，現在放心了。不少人也喊話「團結合作 勝選在握」、「進步成功從團結開始」、「團結合作力量大！」兩人攜手合作，必定能為南投帶來更多幸福。

許淑華20日也曾前往拜會宋懷琳，除感謝宋市長第一時間給予祝賀，也一起討論南投未來的發展。許淑華當時透過臉書表示，黨內競爭只是一時，結束後團結一致，不讓有心人士藉機分化，目標守住2022南投縣一片藍天。