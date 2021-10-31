10月31日是已故蔣中正總統冥誕，前總統陳水扁今天在節目中播放「總統蔣公紀念歌」，詢問前國安局長彭勝竹，歌詞「為正義而反共」對照有些人爭相舔共是否格外反諷？彭勝竹則表示，我們站在國軍立場，永遠為了中華民國的維持而努力，為了所有人民而奮鬥，「這是不變的一個事實」。

陳水扁今天在其主持的《有夢上水》節目專訪彭勝竹，節目中除播放「總統蔣公紀念歌」，還播放「空軍軍歌」與周旋演唱的「西子姑娘」，陳水扁也透露，「西子姑娘」是彭勝竹點播，也是一首很少人知道的空軍軍歌。

「西子姑娘」作詞人是傅清石，歌詞中「至高無上是飛行」、「天馬行空聲勢壯」，是以女性視角唱出對遠征親人的祝福。

陳水扁表示，「總統蔣公紀念歌」裡提到蔣介石「是自由的燈塔、民主的長城」，與許多人的看法有很大的歧異，「不過這些都是曾經走過的歷史」。但歌詞其中有一段，「為正義而反共」，對許多爭相舔共的人來說格外反諷，詢問彭勝竹有什麼樣的感觸？

彭勝竹強調，對於「總統蔣公紀念歌」裡面傳達出來的反共還有為正義而戰這些事情，我們站在國軍的立場，永遠是為了我們中華民國的維持努力，為了所有人民而奮鬥「這是不變的一個事實」。

2009年前立委邱毅曾召開記者會，指控陳水扁任內晉升少將中將上將都有價碼。對此，彭勝竹說，他沒有花過任何一毛錢在所謂的買官，「在我們革命軍人身上，不存在這樣的一件事情」。

他說，當初踢正步走進空軍官校大門的時候，大門上面寫的就是「升官發財請走他路，貪生怕死莫入此門」，這樣的一個精神指標，一直指引著我們在品德修養上要強化、要努力，這樣的精神也一直深入在內心，「（買官）在所有軍職生涯當中，從來沒有思考過」。

陳水扁提到彭結婚不久，就碰到蔣介石過世，彭勝竹表示，自己是1975年4月4日參加空軍集團結婚，5日蔣就過世，根據當時的情況，如果晚一天結婚，「我的婚假大概就不會有了，短時間之內大概也不可能結的成婚」。

彭勝竹開過各型戰鬥機，陳水扁詢問，聽說F-5E被稱作「棺材機」「寡婦機」？彭勝竹回應，F-5E基本上還算安全的機型，因為是雙發動機，比起F-104的單發動機、機齡又比較老舊，F-5E在那個時代算是新的機種。

但他說，F-5E也有一個狀況，就是因為他給人的感覺是兩個發動機，壞了一個發動機都可以飛回來，在安全係數上面，大家都比較大膽一點去操作，所以常常會造成人機俱毀，「失事時大部分的狀況就是人機一起下去」。

對於自己從空軍司令退役7年後又當上國安局長，也是首位空軍司令出身的國安局局長，他坦承，「 這事情對我來講是蠻意外的」，因為他從空軍司令退下來後，已隔了7年，他在這段時間已完全放下軍階，「完全是一個老百姓，在自己的生活領域裡面」，沒有想到會被蔡總統直接來詢問這件事，當時他確實非常的驚訝。

他也透露，首次政黨輪替時，2000年4月20日 他跟侍衛長奉命到扁競選辦公室報到，之後回到國防部，在電梯裡就有位中將嘲諷他們「帶槍投靠」，讓他意識到未來工作會跟過去不一樣，他當初在特勤工作是門外漢，完全不了解，也因此要求自己在一個禮拜內，一定要把所有事情能夠接軌，最後也做到了。