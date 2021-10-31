新北市議員何博文日前質詢新北市長侯友宜不敢對共機犯台來表態，卻反被網友抓包他沒當過兵。對此，前民進黨立委郭正亮直言，不知道何博文想問什麼，侯友宜不是國防部長，也不能做什麼，就算是自己被問到，也是只能評論而已，同時郭正亮也認為，何博文是弄巧成拙。

郭正亮30日在政論節目《新聞大白話》中表示，侯友宜又不是國防部長，「你問他，他能做什麼？」郭正亮也坦言，若是自己被問到同樣的問題，也只是評論而已。

郭正亮直言，不知道何博文想要問什麼，要在市議會中問「抗中保台」，但最近並沒有發生相關事件，所以何博文當然就會被支持侯友宜的人查底。這就像立委林昶佐在國防委員會質疑別人對國防的態度不勇敢，立刻就會被反擊，因為林昶佐本身就沒當兵。

郭正亮指出，自己也認識何博文，而何平常在市政質詢上的表現不錯，選舉時得票也很高，但何博文為什麼要提到這件事情，自己並不理解。這時，主持人王淺秋表示，會不會是想搭上新聞潮流？

郭正亮則說，何博文在板橋有一定的知名度，所以不需要這樣；而日前在市議會要台北市長柯文哲複誦「四個堅持」的台北市議員簡舒培面臨的情況不一樣，今年大安、文山地區選戰特別激烈，需要凸顯個人風格，可是她也被罵得一蹋糊塗。

王淺秋問郭正亮，何博文是不是弄巧成拙？郭正亮認為，是有點弄巧成拙，因為打這種議題要順著脈絡，但現在沒有這樣的事件，所以就不知道重點是什麼，純粹是叫人家背書。