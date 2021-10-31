俗話說一粒米養百樣人，有些人善於社交，能夠將身邊親友哄得服服貼貼，人緣相當好；不過也有些人表達好感的方式比較異於常人，尖酸刻薄的言語下，其實隱藏了對你的關心。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座心口不一，越是對你嘴上不饒人，其實心裡越是在乎你。

天蠍座：

天蠍座個性相當傲嬌，是典型面惡心善的那種人，他們表面上嫌棄你，並不是真的討厭你，只要對方不是三番兩次苦苦糾纏，天蠍座都是相當客氣的，有時候會損你，是因為他們心裡面接受你、喜歡你，覺得跟你親近，才會口不擇言，但其實他們沒有惡意。

處女座：

處女座口是心非最大的原因出在他們控制不了那張愛損人的嘴，看不慣的事情總忍不住要吐槽、挑剔幾句，看似潑冷水的白目行徑，其實隱藏著他們對你的擔心。處女座不是不會說好聽話，只是他們深信，忠言逆耳才能直接點醒你的錯處，如果他們不喜歡你，大可什麼事情都不說，任由你胡作非為。

摩羯座：

理性的摩羯座臉皮薄，很少會甜言蜜語，尤其是對於戀愛中那些肉麻、黏膩的舉動無法接受，加上他們經常繃著張撲克臉，就算心裡明明很高興，卻總是一副生人勿近的樣子，讓身邊的人以為他們有什麼不滿，但其實摩羯座嘴上越不把你當回事，心裡越是在乎你，不然他們大可轉頭就走，何必跟你苦苦糾纏。