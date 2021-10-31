企業巨頭今（31）日變文青，趕早來看表演藝術！「2021池上秋收稻穗藝術節」今日壓軸登場，由雲門舞集藝術帶來經典作品《十三聲》，與新生代創作歌手9m88在稻田玩出新火花，包括富邦董座蔡明忠、聯發科董座蔡明介、和碩董座童子賢、復華董座杜俊雄等身價數十億、百億的企業巨頭都是座上賓。據了解，蔡明忠還特別搭專機飛池上。

受疫情影響，今年池上秋收到速藝術節席次減半，門票日殺銷售一空，每場吸引近1300位觀眾，台灣好基金會董事長柯文昌說，池上稻田區天然表演舞台已是國際規格、獨一無二，已成為其他鄉鎮取經對象，舉辦13年來已建立起推動地方創生的信心，並逐漸成為世界知名文化活動。

今天蔡明忠夫婦、蔡明介、童子賢、復華董座杜俊雄等，身價數十億、百億的企業董座都是座上賓，他們也是池上推動地方創生的贊助者，對台灣鄉鎮的美好出錢出力。

「池上秋收稻穗藝術節」由臺東縣池上鄉文化藝術協會、台灣好基金會、行政院農業委員會水土保持局、池上鄉公所與池上鄉農會主辦，今日在池上鄉萬安社區天堂路稻田區開演。雲門舞集藝術總監暨編舞家鄭宗龍帶來經典作品《十三聲》，與創作歌手9m88，一起在天光中舞出金黃稻穗豐收的喜悅。

活動期間，池上鄉民動員逾200位志工，池上鄉文化藝術協會梁正賢理事長說，池上秋收凝聚了池上人的共識，籌備期間幾乎池上十分之一的人來擔任藝術協會的秋收志工。有些人店門關了就來；有人在台北養病，秋收到了還趕回來，謝謝池上的志工們。

池上秋收邁入第十三個年頭，正好雲門帶來「十三」聲的演出。《十三聲》描繪台灣街頭的庶民風景，過往以燈光創造奇異的視覺享受，這次首度走出劇場，改以千變幻化的自然天光替代投影。鄭宗龍說，覺得劇場的投影再怎麼努力也拚不過這片田跟這片山。

大自然的有機環境帶給舞者許多挑戰，有時要面對風的撞擊、有時要承受陽光的燙腳，但在池上天光變化中，舞者透過身體傳達最直接的生命力，和觀眾創造出獨一無二的文化記憶。