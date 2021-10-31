考量混打疫苗的不良反應高於接種同一品牌，中央流行疫情指揮中心10月28日公告，暫時不開放已經懷孕的孕婦混打疫苗，至於未來是否開放孕婦混打BNT，指揮中心發言人莊人祥則表示，會再討論。

7月中旬時婦產科傳出有女性接種完AZ疫苗後才發現自己懷孕，要求醫院第2劑混打莫德納疫苗，當時雖然孕婦可以打莫德納疫苗，但對於混打並無相關規範，指揮中心指揮官陳時中當時表示，將由專家討論。

不過，指揮中心於10月28日公告指出，目前新冠肺炎疫苗未提供孕婦混打使用，且國內外均無針對孕婦做新冠疫苗混打的臨床試驗。

而依據其他疫苗交替使用的臨床試驗初步結果發現，第一劑接種AZ疫苗，第二劑接種mRNA 疫苗的不良反應發生機率及嚴重度，較兩劑接種同一廠牌高。

因此公告，第二劑疫苗應與第一劑疫苗同一廠牌，以避免混打引起副作用時對母體或胎兒可能造成影響。

若是接種第一劑疫苗後發生嚴重不良反應，可提供就醫診斷書或衛生單位通知具嚴重不良事件通知或記錄，經醫師評估後可擇適合廠牌完成第二劑疫苗接種。

莊人祥強調，莫德納疫苗目前僅開放第一類對象，即醫護工作人員混打，孕婦尚未開放，未來若隨著BNT疫苗開放混打，是否擴及適用到孕婦，會再討論。