23名民眾在那瑪夏區遭虎頭蜂螫，高雄市長陳其邁得知後到旗山醫院探視傷患，他表示，第一波送到旗山醫院的5名，在症狀上屬於比較中度的檢傷分類；在旗山醫院總共13名，生命現象都穩定，也都留院觀察，後續也有一些轉送義大醫院。

陳其邁說，初步因為有38名同仁參加新住民的活動，在神社附近受到虎頭蜂攻擊，受傷民眾有23名，我們立刻啟動傷患救護，其中因為我們在那瑪夏地區有長期IDS（全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇）計畫，所以在那瑪夏衛生所就已經進行檢傷分類，做初步處理包括點滴、相關藥物，來穩定病人狀況。

對於被蜂螫的傷患，陳其邁指出，受傷程度比較嚴重部分都是在旗山醫院，看起來在生命現象或身體狀況，都還算穩定，我們也請旗山醫院給同仁跟新住民最好醫療照顧。

陳其邁也轉述傷者描述當時狀況，同仁沒有看到虎頭蜂蜂窩，一名同仁被叮咬後，陸陸續續蜜蜂就追上來。有兩名是中度的檢傷分類，血壓大概130、80左右，還算在一個正常範圍內。