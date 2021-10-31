台中市英語希望傳愛專車110學年度將巡迴36所國小。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

參與學生覺得英語希望傳愛專車很新奇。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

台中市英語希望傳愛專車巡迴36所國小，首站抵太平區新光國小，參與學生覺得新奇，表示外籍老師介紹夜市及食物，還用GoPro拍照紀錄做鬆餅，學習到很多生活英語。外師Jackson說，英語傳愛專車的課程透過與學生對話、玩遊戲的過程，讓孩子更喜歡英語學習。

教育局指出，配合2030雙語國家的目標，從師資人才、課程規劃、科技設備、學習資源等多元管道著手，打造優良的英語學習環境。透過外師人才資源辦理英語希望傳愛專車、雙語教育暨英語環遊世界領袖營、英語國際生活營等營隊活動，讓更多學校共享外師資源。

教育局表示，為培養具外語能力與世界觀的學子，市府挹注經費聘僱外籍英語教學人員，110年度三倍增至102位，分配至197所學校，藉由中、外籍教師協同教學，強化學生全英語上課的能力，並透過校內活動規劃，提供每位孩子都能有直接與外國人開口說英語的機會。

參與過英語傳愛專車活動的大里美群國小及神岡多所學校分享，每次專車服務對孩子都有不同收獲，對於文化不利地區學校來說，人才資源的引入更顯珍貴。

教育局說明，營隊的核心理念在於透過3個「E」(Everyday、Everywhere、Everyone)，鼓勵孩子有機會就開口說英文，讓說英文融入生活日常，培養學生於正式課程外，能以更活潑、多元的方式學習英語，更透過文化交流及體驗實踐等方式，認識異國文化。

英語傳愛專車以當紅的「露營」模式，透過客製化專車，帶著中、外美食主題進入校園，吸引孩子的參與興趣，打造一間移動、開放式的教室，並透過輕鬆趣味的互動達到文化交流、外語溝通的目標。除了英語專車，11月開始也將開辦雙語教育營隊，預計巡迴22校。