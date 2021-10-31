一名男網友表示，最近外出的鞋子壞了，決定去「鞋全家福」買，但卻覺得心裡酸酸的，「我竟然淪落到這種店買鞋」，孰料貼文曝光後遭大批網友砲轟，更有鄉民點出在「鞋全家福」買鞋的3大優勢，根本比專櫃還划算。

原PO今（31）日稍早於PTT八卦板指出，能穿出門的鞋子都壞得差不多，因此想再添購新鞋，最後他決定去離家近的「鞋全家福」買，但心頭卻突然一陣心酸，大嘆「只能去『鞋全家福』買鞋是不是很窩囊，居然淪落到這種店家買鞋」。

原PO的想法曝光後，引發網友熱烈討論，「我從小大到都在那邊買，你在心酸什麼」、「那邊也有名牌鞋啊！窩囊什麼」、「你的心態超不健康的」、「實用又便宜，大廠的鞋也不少」、「最窩囊的不是『鞋全家福』，是你的心」、「還好吧！我涼鞋都在那邊買」、「我也從小買到大啊！人家鞋子就是耐穿」、「我都去夜市買鞋，給您參考」。

留言中也有人點出「鞋全家福」的優勢，「我都去『鞋全家福』買將門鞋」、「台灣將門牌的才好穿，外國的都環保材質，一下就壞了」、「將門的鞋不管是其他店或『鞋全家福』，售價都一樣，在『鞋全家福』買有時還會打折及生日禮，且還有發票喔」；另外還有鄉民說，「在『鞋全家福』買鞋輕鬆很多，沒有店員緊盯著」、「那裡看鞋輕鬆，不會被緊迫盯人，滿喜歡的」、「我是買鞋中毒者，他們的真皮真的物超所值，甚至比專櫃還划算」