台中一名34歲男子接種完高端疫苗第二劑後突然在第8天運動時昏倒，經送醫住院治療，診斷為缺氧性腦病，急性呼吸衰竭等，持續治療中。台中市衛生局統計，目前台中市注射高遄疫苗出現不良反應死亡已累計三案，目前仍有疑因注射高端第二劑出現不良反應者還有兩人住院治療中。

台中市衛生局指出，該名34歲男性，9月7日接種高端第一劑、10月13日接種第二劑，10月21日於運動時昏厥，經送醫住院治療，診斷為缺氧性腦病，急性呼吸衰竭等，目前已持續住院治療11天。

另外一名 23歲男性，8月24日接種第一劑、10月1日接種第二劑，10月8日起陸續出現頭痛、腹痛、腹瀉、血便等情形，曾至診所就醫，10月26日因症狀持續因而住院治療。

衛生局統計，截至10月31日上午8時止，台中市冠疫苗第一劑接種人數為212萬7866人，全人口涵蓋率為75.55％，完成第二劑接種人數為92萬2703人，第二劑涵蓋率為32.76％。

而目前疫苗不良反應通報，AZ疫苗已累計740案，其中死亡案107案。莫德納疫苗186案，死亡案26案。高端疫苗通報數計52案，含住院中2案，含死亡案3案。BNT疫苗通報數計195案，含死亡2案。