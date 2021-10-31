國外一名女子海莉（Hailey Mae）與丈夫結婚後育有3名女子，因為有生產的經驗，當閨密生完第一胎時，就主動去她家裡幫忙生活大小事，沒想到幫女嬰換尿布時，意外發現女嬰的頸部，有2個與丈夫、小孩一樣的「胎記」，這才驚覺閨密搞上了老公，崩潰直呼：「我還去陪產呢！」。

海莉是在女嬰出生的第三天幫換尿布時，與閨密一同發現女嬰身上有2個「胎記」，2人當場楞住說不出話來「我必需走出房外，給自己一點時間思考，接下來該怎麼辦？」海莉表示，她後來回到房間，閨密立刻向她坦承偷情，對象就是她老公，可是海莉的丈夫卻打死不肯承認，直到半年後才說出實情。

海莉原本很開心迎接閨蜜的寶寶誕生，沒想到自己的好友竟是老公的情婦，還陪著她迎接女嬰誕生「她臨盆前打給我，我接到電話就開車載她去醫院，還跟她的家人在身旁陪伴」。海莉無法忍受老公搞上閨密，還生下1女，東窗事發不久就與老公離婚，但仍與閨蜜保持良好關係「再怎麼說，她的說女兒也是我孩子的妹妹」。