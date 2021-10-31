台南市政府勞工局長王鑫基（左三）到場關心工程進度。（台南市政府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

台南志工們犧牲假日，馬不停蹄地到嘉義完成修繕作業，只為了希望早日帶給少年一個宜居的環境。（台南市政府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

台南志工們犧牲假日，馬不停蹄地到嘉義完成修繕作業，只為了希望早日帶給少年一個宜居的環境。（台南市政府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

嘉義縣東石鄉就讀高中一年級的張姓少年，父親去年因病過世後，獨自一人住在破舊、漏水嚴重的老宅，台南市政府勞工局的「做工行善團」接獲世界展望會社工通報，跨區進駐修葺，少年感謝志工們的辛勞，更立志自己以後也要成為志工，回饋社會。

張姓少年國中時住校，升上高中後即搬回家居住，其父親去年肝硬化過世，現在獨自居住在祖父留下的老宅，但老宅屋頂破損，屋內更缺乏堪用的家具，居住環境令人擔憂，少年每個月靠兒少補助2000多元生活，開銷不足部分由伯父支援。

南市府勞工局長王鑫基表示，此案由世界展望會社工透過「做工行善團」臉書社團請求協助，盼讓這名失依的張姓少年，能有個安心立命的居家環境，也讓他放心求學不致中斷學業。

「做工行善團」原本5月會勘完就要動工，不料遇上疫情，導致修繕作業被迫暫停。隨疫情趨緩，嘉義縣政府先完成鐵皮屋頂的修葺，日前台南市鋁製品工會志工再將破損鋁門窗換新，今天由台南市木工、電氣工會進駐施工，嘉義縣、市木工工會也到場觀摩、協助。

木工工會志工負責屋內天花板、隔間牆壁的整修，電氣工會的志工則進行室內電路管線汰換、安裝照明及衛浴設備換新，此案預計11月21日完工。

張姓少年感謝「做工行善團」的暖心協助，也特別詢問王鑫基：「這些修繕人員是從哪裡來的？」聽聞是台南市的工會志工後，少年說，自己以後也要當志工，有機會就可以回饋社會。