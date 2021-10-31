小鬼（黃鴻升）逝世剛滿1年多，陽光大男孩形象，讓許多圈內好友至今依舊想念，黃子佼、趙岱新主持的TVBS歡樂台《＃T-POP我們聽大的!!》邀請到小鬼的好朋友竇智孔、柯有倫、林凡、孫盛希一同回憶「心中的黃鴻升」。

柯有倫一提到小鬼就想到「胸前的刺青」，笑說：「他不是學我喔，因為我也有刺爸爸在手臂上。」並秀出手臂上的刺青，柯有倫說原本不知道小鬼有刺青，直到有天他脫上衣，才驚訝地說：「你跑去刺青，你這個壞孩子。」儘管如此，主持人黃子佼誇他倆都是跟爸爸關係很密切、孝順的孩子。

因為錄影跟小鬼變好友的竇智孔，回想某次出外景，因露營車少一台，竇智孔讓出自己的車給愛紗，跟小鬼睡一台。把行李都搬進去小鬼的露營車裡後，門一關，小鬼就說：「那我去洗澡囉！」當時跟小鬼完全不熟的他，眼睜睜的看著小鬼全裸，後來才知道原來小鬼在家習慣這樣放鬆自己。

大夥聊起小鬼笑聲不斷，滿滿的回憶，柯有倫跟竇智孔在節目中演唱和小鬼合作的歌曲〈扛得住〉，「3位兄弟一起進錄音室，跟以前錄音嚴肅的氣氛完全不一樣」，竇智孔說：「原來錄音可以這麼開心。」

小鬼從歌手、主持、演員、藝術家到創作人，黃子佼回想起人生中第1次登潮流雜誌，就是跟小鬼一起。他說小鬼生前舉辦的最後1次畫展，約了老婆孟耿如一起前往參觀，很奇妙的是，畫展的隔年，黃子佼夫妻一同到山上看孟耿如去世的弟弟，得知小鬼就長眠在旁邊，順道過去跟他說說話，兩人一看日期才驚覺，前1年的當天，就是夫妻倆相約去看黃鴻升畫展的同一天，「就像小鬼一直在身邊，很奇妙」。

本節目每週日晚間8點 YouTube頻道搜尋《＃T-POP我們聽大的!!》、同步於myVideo強力首播；九月12日起每週日晚間8點TVBS歡樂台(42台)播出外；九月19日起每週日晚間7點，在TVBS-ASIA頻道播出，海外朋友可以透過TVBS-ASIA頻道收看。KKBOX則合作推出《＃T-POP我們聽大的!!》專屬歌單，敬請期待。