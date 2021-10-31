20國集團（G20）成員國領袖今天第2天在義大利羅馬舉行高峰會，各界都在看他們能否在重要的聯合國會議前，針對氣候變遷做出有意義的承諾。

碳排量占全球近8成的20國集團若能承諾採取行動，可為今天在英國格拉斯哥展開的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）注入強心針。

但公報草稿顯示，20國集團不會堅定承諾把全球氣溫升幅限制在比工業革命前高攝氏1.5度內，也不會提出如何達成淨零排放的明確時間表。

專家表示，若要達成升溫攝氏1.5度內的目標，就得在2030年前將全球碳排減少近半，2050年前還要達成淨零。

但部分人士仍對近200位領袖可在最後一刻做出進展表示期待。

美國總統拜登是在羅馬敦促行動的領袖之一，儘管他自己雄心滿滿的氣候政策因黨內內鬥陷入困境。

美國官員表示，20國集團的最後聲明「仍待協商」，而這場羅馬高峰會是要在格拉斯哥氣候會議之前「幫忙建立能量」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則對「星期日報」（Journal du Dimanche）表示，羅馬峰會必須「儘可能」確保格拉斯哥峰會的成功，但「締約國會議之前從未有書面的東西」。

他指出：「別忘了，2015年在巴黎，事前沒有決定任何東西。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101031