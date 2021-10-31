嘉義縣長翁章梁為「日安布袋社會福利服務中心」揭牌。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁作萬聖節風格打扮，分糖給小朋友。（廖素慧攝）

青少年體驗「日安布袋社會福利服務中心」的視聽設備。（廖素慧攝）

嘉義縣日安布袋社會福利服務中心31日由縣長翁章梁揭牌，將就近服務布袋鎮及義竹鄉居民，把社會福利資源帶到偏鄉，縣長翁章梁表示，此中心由布袋分駐所改建，有多元、整體性的社福資源，親子館及視聽區能促進親子關係。

嘉義縣政府表示，嘉義縣幅員廣闊，為了讓民眾能就近得到便利的服務，全縣已建置6處區域型社會福利服務中心，建立區域單一、整合性的服務窗口，以期打造以社區為基礎的防護體系，提供以家庭為中心的整合服務。

嘉義縣政府社會局代理局長張翠瑤指出，布袋鎮、義竹鄉位處海區偏鄉，想尋求社會福利相關資源及服務，路途遙遠，縣府整修閒置的布袋分駐所，改成「日安布袋社會福利服務中心」，讓民眾就近獲得服務。

日安布袋社會福利服務中心配置多功能教室、遊戲視聽區、諮商室、物資室、哺集乳室及會議空間，結合安德烈食物銀行、托育資源中心暨親子館、就業服務中心、家庭教育中心及世界展望會等單位，有整體性的社福資源可用。

翁章梁感謝仁義湖岸大酒店董事長蔡惠捐贈60萬元，提供嘉義縣社會福利服務中心的弱勢家庭急難救助金運用；社團法人台灣愛延續協會理事長葉聰銘也帶領公益1號行動餐車，還有一群科技業員工贊助可口美味的餐點，供大家免費食用。

日安布袋社會福利服務中心由翁章梁、布袋鎮長陳鳳梅、義竹鄉長黃阿家、縣議員蔡瑋傑及地方各界人士揭牌，現場舉辦萬聖節變裝派對，還有寶寶抓周、青少年玩桌遊等活動。