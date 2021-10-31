台南市祀典興濟宮暨大觀音亭每學期發放清寒優秀學生獎助學金，連續15年不間斷，31日頒獎儀式共有86人獲獎，發出65萬5000元現金，對象包括大專生、高中職各41人，特殊生4人，部分同學因考試成績優秀，連續5次獲獎。

大觀音亭暨祀典興濟宮每年針對台南市中低收入戶家庭，只要學期成績平均達標，就發送獎助學金，大專生發1萬元，高中職生發5000元。

廟方發送清寒學生獎助學金多年，每年都有學生為拿到獎助學金，力求考試成績達標。近2年許多貧苦家庭的家長因為新冠肺炎疫情因素遭解雇，生活更陷入困境，宗教的助學金成為學生幫助減輕家庭負擔的管道之一。

洪姓同學已獲獎5次，他認為申請獎學金就像跑馬拉松，跟別人也跟自己競爭，要一直維持成績優秀，否則無法一直獲獎，鼓勵其他學生相信自己，就可以克服困難。

顏姓同學今年透過推甄錄取成功大學，以「堅持」勉勵其他同學，他說「只要努力就是好事，還沒成功，代表還沒堅持到最後」。郭姓同學感謝廟方的獎學金大大減輕父母的經濟壓力，並以萊昂納德·科恩的歌詞「萬物皆有裂縫，那是光進來的地方」，分享給在場的同學。

廟方副董事長侯明福以逆風高飛的風箏，勉勵清寒學子像在逆境中苦學，未來隨風高飛，即能回饋社會。常務監事廖光得鼓勵學生不用介意眼前困境，堅定達到前進的目標。